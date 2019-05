Das schickSAAL* in der Clemensstr. 7 realisiert auf kollektiver Basis 10 selbstverwaltete Arbeitsplätze, die ohne Chef und auf konsensbasierten Entscheidungen ein Hostel mit 46 Betten in 10 Zimmern und ein kleines Café mit abendlicher Kneipe betreiben werden. Das Kollektiv besteht momentan aus acht aktiven Menschen, die gemeinsam die Verantwortung für das Projekt tragen. Diese soll aber perspektivisch auf noch mehr Schultern verteilt werden, daher sind neue Menschen Willkommen.

Kulinarisch wird es an den Wochenenden vegan/vegetarisches Frühstück geben, am Nachmittag Kuchen und Kleinigkeiten aus der Küche, sowie in den Abendstunden Streetfood, wie Pommes und/oder Wraps. Ab dem 14. Mai geht es los!

Nach nun zwei Jahren Sanierungsarbeit mit sehr viel solidarischer Unterstützung und noch mehr Eigenleistung beginnt im Mai der Betrieb. Alle Zimmer sind individuell von unterschiedlichen Menschen gestaltet und somit sehr besonders und liebevoll eingerichtet. Schlafplätze stehen in zwei Doppelzimmern, 4 Vierbettzimmern, 2 Fünfbettzimmern, ein 6 Bettzimmer und einem 10 Bettzimmer zu günstigen Preisen zur Verfügung. Wer alles einmal kennenlernen möchte, findet Gelegenheit am großen Eröffnungs-Wochenende vom 10.-12.5. oder schaut auf die homepage

Www.schicklsaal.net