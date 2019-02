Fader hoch. Licht an. Direkt durch die Mitte. Der wortgewandte HipHop Banger Eljot Quent ist wieder da. Der 1210er dreht, Mikrofoncheck, Kick Kick Snare, Feuer! Eljot katapultiert sich regelmäßig ins Line Up bei Festivals wie dem Hurricane, Deichbrand oder Dockville, zimmert bundesweit die Bretter durch die Clubs oder lässt sich als Toursupport bei der erfolgreichsten australischen HipHop Crew „Hilltop Hoods“ sowie den schwedischen „Looptroop Rockers“ blicken.

Ehrliche, handgemachte Mucke, experimentierfreudig, facettenreich, rotzig. Alles aus'm Bauch, mit Kopf, mit Herz.

Pecco Billo ist eine siebenköpfige Combo, die für Ihre einzigartige Mischung aus dem Big-Band-Sound der 30er Jahre & dem Groove der HipHop-Helden ihrer Jugend bekannt ist. Sie glauben an Boom & Clack und haben einiges was andere nicht haben, einen eigenen Sound: Viel großes Schlagwerk, Vibraphone, Marimba, Details. Da ist auch Eleganz, Jazz spielt da mit und die Horns können eben auch wirklich.