Während die Vorbereitungen für das große Hochzeitsfest von Hyppolita und Theseus laufen und die Handwerker bereits anlässlich ihr Theaterstück proben, müssen sich Hermia und Lysander ihrer wohl größten, gemeinsamen Hürde stellen: Denn trotz ihrer starken Liebe, wurde Hermia durch ihres Vaters Willen an den ihr verhassten Demetrius versprochen, dieser wird aber nun innig von Helena geliebt. Als Hermia und Lysander in den Wald fliehen, geraten sie in eine echte Zauberwelt, wo unter Feen, Elfen und Kobolden Elfenkönig Oberon und Elfenkönigin Titania ein hitziges und eifersüchtiges Gefecht führen. Als nun auch noch König Oberon den eher schusseligen Kobold Puck hinzuzieht, um Titania mit einer Wunderpflanze so zu verzaubern, dass sie sich nach dem Aufstehen in das erste verliebt was sie sehen wird, geraten Zauber- wie auch die „normale“ Welt vollkommen aus den Fugen. Doch der Tag lässt jene sonderbare Nacht wieder vergessen…!? Oder empfing uns nur ein Schlummer und alles war ein Traum? Martha Frank

