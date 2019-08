„Ein Schiff wird kommen, und das bringt mir den Einen, den ich so lieb wie keinen...“, denkt sich die junge Gesa Hinrichsen aus Malente. Sie beginnt ein Praktikum bei einer großen Reederei und nimmt Kurs auf die Liebe – volle Kraft voraus!

Während ihrer Arbeit im Hafen wartet sie auf das langersehnte Glück. Dabei kommt sie nicht nur mit allerlei Kreuzfahrtpassagieren in Kontakt – auch die ein oder andere überraschende Begegnung mit mindestens so schrägen wie liebenswerten Typen bleibt nicht aus. Zahlreiche Schlager vergangener Jahrzehnte runden das stimmungsvolle Theatererlebnis ab. Schiff ahoi! (Weitere Termine: 4., 24. & 25.8.)