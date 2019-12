… Charlotte und Peter Ortmann. Vater und Tochter musizieren schon lange zusammen. Nun haben sie eine neue Location in Lübeck entdeckt, die auch so heißt, und zwar im Alten Stecknitzfahrer-Amtshaus in der Hartengrube 25/27.

Das Duo wird zu hören und zu sehen sein u.a. mit Titeln aus dem "spanischen Herz" eines Chick Corea, von Dizzy Gillespie mit Anleihen bei der Musik der Karibik, aus dem Balladenfundus von Thelonious Monk, humorvoller Einfälle von Duke Ellington und mit eigenen positiv-aufmunternden Kompositionen und Improvisationen. (Foto © Emanuel Dähn)

www.charlotteortmann.de

Www.peter-ortmann-jazz.de