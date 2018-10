Per „Chaospoesie“ quer im Sturzflug durch die Republik. Bekanntlich gibt es am Himmel keine Alkoholkontrollen und somit genießen die Drunken Swallows die Freiheit, in Brieftaubenmanier ihre Songs & Messages in die Welt hinauszutragen und überall dort Halt zu machen, wo man sich „Zuhause“ fühlt.

Im Zuge ihrer Albumveröffentlichung vom 21.9. schnürt man also seine musikalischen Habseligkeiten in Form von zünftigem Punkrock, guter Laune, Spielfreude und 1x Wechselwäsche, um die „Chaospoesie“ zu verbreiten. Die Swallows verkörpern exakt das, was man von z.B. DTH kennt, nur im „etwas“ intimeren Rahmen!