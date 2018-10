Die Blues -lubs und Kleinkunstbühnen des Landes waren ihr Zuhause in den letzten Monaten. Mit neuen Nummern im Repertoire, Musikkleinode der Jahrzehnte und Eigenkompositionen, Americana, Blues, Appalachian Folk, Cajun, Country Soul im Gepäck möchten Drunken Angel euch nun in die Tankstelle eures Vertrauens einladen um euren Musiktank aufzufüllen. Frank Högner & Tilo Strauß sind Drunken Angel und geben in der Lübecker Kunsttankstelle ein flottes akustisches Konzert.