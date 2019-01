Der alte Henri Voizot: Griesgrämig und unverschämt, launisch und bissig. Und erobert doch die Herzen der Gäste im Sturm…

Henri ist gesundheitlich ziemlich angeschlagen ist, deshalb zwingt Sohn Paul ihn, sich einen Untermieter zu suchen, damit der alte und etwas gebrechliche Herr nicht länger allein in seiner Pariser Wohnung lebt. Doch Henri lässt sich nicht in die Knie zwingen und schmiedet mit der neuen Untermieterin ein Komplott, um die Familie so richtig aufzumischen: Die Studentin Constance, zur Zeit wieder mal total pleite, kann sechs Monate mietfrei wohnen, wenn sie behilflich ist, dem Sohn den Kopf zu verdrehen und dabei gleich die nervige Schwiegertochter Valerie abzuservieren, denn die kann Henri absolut nicht ausstehen. Trotz aller moralischen Skrupel lässt sich Constance auf den Deal ein – zumindest anfangs, doch dann nimmt das Schicksal selbst die Fäden in die Hand und wirbelt die ganze Familie durcheinander.

Eine preisgekrönte Komödie mit sehr viel Herz und Witz, in der am Ende alle als Gewinner hervorgehen! (Weitere Termine: 19., 25. & 26.1.)