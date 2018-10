… veröffentlichen am 26.1. einen neuen Tonträger mit dem Titel „Kein Weg zu weit“. Das möchte gefeiert werden, ohne ausladendes Deutschrockgehabe. Punk bleibt Punk und der unermüdliche Eugen Balanskat sowieso, wie immer wütend und kreuzagil, wird der drahtige Marathon-Tenor seinen Verdruss in die Klubs, die Städte, die Dörfer oder gegebenenfalls auch in die Wüste schreien. Jeder Ton ein Treffer!

Der Rufer in der Wüste schweigt – die Skeptiker tun das noch lange nicht! Und ja, die Zitrone hat noch Saft...