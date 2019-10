„Vorsicht Arzt“ schrieb der Medizinprofessor Julius Hackethal früher angeblich an seine Praxistür. Er warnte: Wer sich in die Hände von Medizinern begibt, läuft Gefahr, dass sie etwas finden. In der Komödie des Österreichers Stefan Vögel im Theater Partout geht das Ehepaar Kathrin und Arnold gemeinsam zum Gesundheits-Check. Und siehe da: Kathrin leidet an einer Nieren-Insuffizienz. Das bedeutet, ständig zur Dialyse oder Spenderniere. Das Stück „Die Niere“ wird ausdrücklich als Komödie bezeichnet. Eine Organ-Transplantation mit Risiken und Nebenwirkungen als Komödienstoff? Doch, es lässt sich machen, wenn ein Kabarettist wie Stefan Vögel der Autor ist.

Das Stück führt zwei befreundete Ehepaare vor. Die beiden Männer haben die gleiche Blutgruppe wie Kathrin, kämen als Lebendspender infrage. Soll man? Will man? Darf man? Kann sich der Ehemann der Kranken eine Auszeit überhaupt leisten? Er ist als Architekt schließlich mit dem größten Bauprojekt seiner Karriere befasst.

Es gibt überraschende Wendungen. Uli Sandau hat sie mit seinem Darsteller-Quartett locker herausgearbeitet. Natürlich hat die Aufführung Tiefgang. Das Publikum unterhält sich trotzdem bestens, weil eben nicht alles todernst genommen wird. (Weitere Termine: jew. Fr. + Sa. bis 23.11.)