Seit einiger Zeit arbeiten die Belindas schon an ihrer Vinyl-Single und noch immer müssen die Fans warten. Zur Überbrückung bringen sie am 2.10. eine CD mit. „Jonny sacht: Dr. No CD“ ist eine Retrospektive der letzten 23 Jahre des Musikschaffens des Jonny Belinda. Neben brandneuem Material mit den Belindas ist die erste, vergriffene Single „Liebesgrüße aus Moisling“ von 2005 enthalten, sowie Bonustracks von diversen Live-Auftritten, zwei Tracks sogar mit echter Liveband. Dazu zwei unveröffentlichte Songs aus der Steinzeit, als Jonny noch gar nicht geboren war, aber die Grundlage schon gelegt wurde.

Die Veröffentlichung wird natürlich ausgiebig auf dem jährlichen Gig im VeB gefeiert. Zwei Stunden volle Pulle Bluebeat, Punk, Inkraut und Rock in ihren unvergleichlichen Interpretationen und natürlich tolle Geschichten aus Moisling.