Bewacht von dem Hund Franz steht die Herde Tag ein, Tag aus auf der Weide und tut nichts anderes als zu grasen, zu fressen und zu verdauen. Alle leben glücklich und zufrieden in Gemeinschaft. Bis eines kalten, dunklen Wintermorgens alles anders ist: Die gesamte Herde ist verschwunden, bis auf drei Schafe und den Hund. Verzweiflung macht sich breit unter den Zurückgebliebenen – wo sind die Anderen? Hat Franz versagt? Wer soll die Verantwortung übernehmen? Welche Gefahren lauern in der dunklen Winternacht?

Ratlos und verängstigt diskutieren die Schafe mit ihrem Hütehund die Situation. Da erscheint in einem hellen Licht ein Engel. Bringt er die Erlösung? Skurril, schräge und unterhaltsam entwickelt sich so eine etwas andere Weihnachtsgeschichte, von Schafen, Wölfen und Engeln.

Eine Weihnachtsgeschichte, in der auch die aus der Bibel bekannten Protagonisten eine Rolle spielen. Und eine Weihnachtsgeschichte, in der sich noch einige andere Figuren verirren, die dort eigentlich nichts zu suchen haben – oder vielleicht doch? (Weitere Termine: 5., 6., 7., 8., 14., 15., 18., 19., 20. & 21.12.)