Hauke Haien betrachtet das Meer, wie die Wellen am Deich brechen. Der Junge liest Euklid, rechnet und konstruiert. Später tritt der eigensinnige Außenseiter beim Deichgrafen in Dienst. Dessen Tochter Elke teilt sein Interesse an den Naturwissenschaften, sie freunden sich an und eine tiefe Liebe wird sie bis in den Tod verbinden. Nach der Heirat mit Elke kann Hauke dank seiner Kenntnisse und ihres Vermögens das Amt des Deichgrafen übernehmen und seine Vision von einem neuen, sicheren Deich umsetzen. Die Natur wird seine Gegnerin, er will dem Meer Land abgewinnen. Doch die Dorfgemeinschaft misstraut ihm. Der Widerstand gegen seine Person wächst, geschwächt stimmt Hauke Haien einem verhängnisvollen Kompromiss zu.

Brit Bartkowiak inszeniert Storms sagenhafte Novelle vom Umgang der Menschen mit der Natur, von Vernunft und Maßlosigkeit, von Veränderungswillen und Beharrungskräften als atmosphärisches Live-Hörspiel mit Musik. Das Ensemble erzählt gemeinsam und verwandelt Sprache auf der Bühne in berührende Bilder. (Weitere Termine: 11., 12. & 13.9.)