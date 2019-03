Vor langer, langer Zeit war Hameln ein kleines, feines und reiches Städtchen direkt an der Weser. Bis eines Tages Ratten und Mäuse in die Stadt einfielen, die alles fraßen, was nicht aus Eisen war. Nichts und niemand blieb verschont. Der Bürgermeister setzte 100 Taler in Gold zur Belohnung für denjenigen aus, der die Stadt von den Ratten befreit.

Da erschien eine merkwürdige Gestalt mit einer Flöte und bunten Federn bestickt. Und tatsächlich: noch in derselben Nacht führte er alle Ratten und Mäuse aus der Stadt in den nahegelegenen Fluss. Da tanzten die Menschen in Hameln vor Freude auf der Straße – nur an den Rattenfänger hatte niemand mehr gedacht. Und als der seinen versprochenen Lohn forderte, veränderte sich alles in der Stadt! (Für Kinder ab 5 Jahre. Weitere Termine: 24., 30. & 31.3.)