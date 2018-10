Maude Gutman wurde als Barfrau gefeuert und lebt in einer Wohnmobil-Siedlung. Auch sonst scheint sie die Arschkarte des Lebens gezogen zu haben. Doch dann scheint sich das Blatt zu wenden, als Maude beim Trödler ein hässliches Klecksbild für drei Dollar kauft. Denn plötzlich sitzt in ihrem Vorgarten der renommierte Kunstexperte Lionel Percy, ein arrogantes Arschloch. Im Auftrag einer Stiftung wurde er extra aus New York eingeflogen, um zu überprüfen, ob es sich bei dem Gemälde um einen waschechten Jackson Pollock handelt. Nun hängt alles von Percys Beurteilung ab, ein ‘Ja‘ aus seinem Munde bedeutet in diesem Fall schnell mal 50 bis 100 Millionen.

Schlagfertige Dialoge und die Gewitztheit der beiden Figuren zeichnen diese zutiefst menschliche Unterhaltungsgeschichte aus, die die Frage aufwirft, ob die Meinung eines Experten mehr zählt als die eines Menschen vom Rande der Gesellschaft! (Weitere Termine: 6., 12., 13., 19., 20., 26. & 27.10.)