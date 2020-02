Bernard hat alles: er ist gutaussehend, reich, glücklich verheiratet mit Nelly. So zumindest scheint es, aber die Realität sieht anders aus: Bernard ist ein Draufgänger und totaler Macho, der die Kunst der Verführung ebenso perfekt beherrscht wie die Kunst der alternativen Wahrheiten. Denn so versucht er, seine Affären zu vertuschen. Freund Philippe hingegen ist bieder, treu und vor allem grundehrlich. Sein größter Fehler ist, dass er nicht Nein sagen kann – vor allem nicht seinem besten Freund gegenüber. (Foto © Margret Witzke)

Als Bernards derzeitige Affäre droht, alles auffliegen zu lassen, übt Bernard totalen Moraldruck auf gutmütigen Philippe aus, damit der ihn vor seiner Frau Nelly deckt. Aus Loyalität willigt Philippe ein, gerät immer tiefer in den Lügensumpf und riskiert dabei sogar, die eigene Beziehung zu Partnerin Alice aufs Spiel zu setzen… (Weitere Termine: jew. Fr. + Sa. bis 22.2.)