Nach einigen Jahren Pause haben sich die Organisatoren der legendären Darkness Party wieder zusammengefunden und einen Termin im Treibsand ergattern können, um mit euch die Party des Jahrhunderts zu feiern. Die Darkness Party wird nämlich25!

So kommet zu Hauf und lauschet den lieblichen Klängen von Gothic, Wave, EBM, Industrial, 80's, etc., also allem was das dunkle Volk zum Wohlbefinden benötigt. Und natürlich Nebel – viel Nebel… Für die Beschallung am Mischpult und den Nebel (...viel Nebel) sorgen: Marco und Marcus.