„Veronika der Spargel wächst“ – Den Comedian Harmonists auf der Spur – Teil II“ ist ein Programm um dieses grandiose Herrengesangsensemble, welches versucht mit nur EINEM Sänger auszukommen. Im Vordergrund steht neben der Musik – mit bekanntem und unbekannterem Repertoire der Comedien Harmonists – der Blick hinter die Kulissen. Basierend auf der Biografie „Die Comedian Harmonists. Sechs Lebensläufe“ von Eberhard Fechner, schlüpft Malheur in die Rollen des 2. Tenor Erich Collin sowie in die des Bassisten Robert Biberti und erzählt aus deren Sicht die Geschichte eines wahrlich „einzig dastehenden Ensembles“.

Ein Experiment in Begleitung berühmter Grammophonorchester! Denn musikalische Begleitung findet der Herr Salontenor nach altbewährter Methode in den berühmten Tanzorchestern der Ära der Talking Machines, die den warmen Tenor des Herrn Malheur wieder einmal stilvoll aus dem Trichter seines wunderbaren Grammophons knisternd und (be)rauschend, untermalen werden.

Www.monokelpop-entertainment.de