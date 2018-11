… hat seine eigene Form von reichem, aufmerksamem Folk in den letzten 7 Jahren sowohl in England als auch im Rest der Welt verbreitet. Und nach dtrei Studioalben dürfte klar sein, dass er ein außerordentlicher Songschmied ist, während sein fantastisches Gitarrenspiel ihm auch ein Endorsement bei Fylde Guitars einbrachte.

Es sind seine tiefgründigen Texten, die mit einer einzigartigen melodischen Empfindsamkeit verschmelzen, in denen sich die Entwicklung Dan Wildes zu einem poetischen Kommentator und scharfsichtigen Beobachter der Muster und der Wandteppiche des täglichen Lebens zeigt und die zu vergleichen mit Paul Simon geführt haben.

Www.danwilde.net