Einflüsse aus Grunge, Garage und Indierock fließen zu einem völlig übersteuerten, extrem fudgigen Superfuzz-Bigmuff zusammen, der den Treibstoff für den Take-Off liefert. Ihr Sound ist ein irres Feuerwerk aus Noise, Indie-Blues bis hin zu Stoner-Rock. Mit für den Daily Thompson üblichen Fuzz-, WahWah- und Distortion-Attacken lassen sie jetzt die Motoren aufheulen. Auch nach einem kompletten Jahr im Fast-Forward-Modus macht sich bei Daily Thompson keine Müdigkeit breit. Neue Songs wurden geschrieben, aufgenommen und das dritte Album „Thirsty“ ist seit dem 9.11. im Handel.

Alternative Rock aus Lübeck und Kiel? Ja, das geht! Bei Never Come Rain treffen vertraut klingende, amerikanisch anmutende Rockarrangements in bester Foo Fighters-, Jimmy Eat World- oder Placebo-Manier auf ausgefeilte, pop-inspirierte Gesangslinien von Frontfrau Ariane Jahn.