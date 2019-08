In der Nacht trifft sich die queere Partyszene sowie Freundinnen und Freunde in der Kulturwerft Gollan. Damit zieht die CSD-Abschlussparty zurück in die legendäre Eventlocation. Die Heldinnen und Helden der Nacht lassen das alte Werftgemäuer zum Musik-Mix von DJ Philipp Rot beben oder entspannen sich bei kühlen Getränken im Außenbereich des historischen Industriegeländes (ab 22 h bringt ein Shuttle die Partygäste gratis vom Straßenfest auf dem Markt zur Kulturwerft!).

Seit 10 Jahren spielt Philipp Rot in Hamburg seine Sounds: von All-Time-Disco, über Deep-House bis zum aktuellen Club-House. In Clubs wie dem Nikki Tiger (Resident), Hühnerposten, Waagenbau, Fundbüro, Gaga oder Moondoo hat er die Menschen schon mitgerissen und er sieht noch lange kein Ende für treibende Bässe & Classical Tracks. (Foto © soundcloud)