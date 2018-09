Den 21-jährigen Geburtstag feiert das Cosmic-Team im Rider‘s mit einem Techno-, Trance- & Rave-Revival. Auf dem Mainfloor gibt es Klassiker von 1995-2005 wie Emmanuel Top, Push, Talla vs Taucher, Tiesto, Armin van Buuren, Jens Lissat und Mega Lo Mania zum Abfeiern. Und zum ersten Mal konnte das Team den DJ und Produzenten Mario Lopez gewinnen. Lopez („The Sound Of Nature“) ist seit über 25 Jahren im DJ-Geschäft und immer noch am Puls der Zeit!

DJ Yanny, DJ Phoenix – Cosmic Club Lübeck DJ der aller ersten Stunde (Juni 1997) – und DJ Martink vervollständigen das Line-Up. Abgerundet wird der Revival-Floor mit einem fantastischen Set der beiden Cosmic Legenden Tophee & Carlo, die jede Menge Hymnen aus dieser Zeit aufleben lassen.