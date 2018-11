3 Bands = 3 Farben = 3x Rock aus Lübeck! „Colors of Rock“ ist (kleines) Festival und Party zugleich – gefeiert wird der Release von Never Come Rain‘s brandneuer EP „Colors“.

Bei Never Come Rain treffen vertraut klingende, amerikanisch anmutende Rockarrangements in bester Foo Fighters-, Jimmy Eat World- oder Placebo-Manier auf ausgefeilte, pop-inspirierte Gesangslinien von Frontfrau Ariane Jahn. Fesselnd, fordernd – dabei stets mit einem Hauch Melancholie.

Auf dem neuen Werk „Colors“ präsentiert die Band sich noch klarer, noch druckvoller - und erneut gespickt mit diesen großen Refrains und bittersweeten Arrangements, die die Herzen aller Liebhaber handgemachter Rockmusik mit Ohrwurmgarantie höher schlagen lassen werden.

Www.nevercomerain.com