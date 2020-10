Mal wieder – so wie wir es kennen und lieben – ein köstlicher Combinale-Premierenabend mit Rätseln, fragwürdigem Verhalten, pfiffigen Ping-Pong-Dialogen und ganz viel Spielfreude.

Ein erfolgreicher Politiker (Ulli Haussmann), sein persönlicher Berater und Assistent (Birger Frehse) und eine Journalistin (Kristina Bremer) beherrschen das Geschehen auf der Bühne. Was will die Journalistin – eingeladen vom Berater um kurz vor der Wahl noch eine hautnahe Homestory zu präsentieren – tatsächlich? Ist sie wirklich so clever? Und warum will der Politiker während des Interwies dieses merkwürdige Spiel der gegenseitigen Enthüllungen mit ihr spielen? Was für eine Rolle spielt der Berater?

Wer sagt die Wahrheit, wer manipuliert wen und wer lügt und wo ist die verschwundene Ehefrau des Politikers? Am Ende des Stücks bekommt man Lust, es noch einmal anzusehen. Alle drei Schauspieler haben ihre Rollen eindrucksvoll und überzeugend gespielt!

In diesen Zeiten durften nur 40 Zuschauer ins Theater und doch klang der Applaus, als wäre das Haus voll, denn davon gab’s – zu Recht – reichlich, laut und anhaltend.

O-Ton Ulli Haussmann mit seinem charmantesten Lächeln nach dem Applaus: „Ihr glaubt gar nicht, wie gut das tut!“ (Weitere Termine: bis 31.10.)