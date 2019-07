Auf seiner diesjährigen 25. Sommertournee gastiert Ubuntu dieses Jahr auch wieder in Lübeck. Die über 50 jugendliche Artisten und Musiker haben die spannende Geschichte „Khanysa –Land der Erkenntnis“ im Gepäck, die in artistischen Bildern und mit selbstkomponierter Live-Musik erzählt wird.

Ubuntu ist ein Circus der leisen Art – es zählt nicht die perfekte Einzelleistung und es gibt auch kein großes Spektakel. Es ist diese besondere Atmosphäre, die die jugendlichen Artisten in das Zelt zaubern. Sie entführen die Besucher in eine Parallelwelt, lassen den Alltag vergessen und vereinen unter dem Leitbild „Mensch wird Mensch durch Menschen“.

neben den offiziellen Vorstellungen bietet Ubuntu jeweils morgens um 11 h Uhr einen Mitmachcircus an. Das Programm selbst ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet. (Foto © Leonhard Peters)

www.ubuntu.de