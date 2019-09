Kolumbus (1451 Genua – 1506 Valladolid) – Stoff für eine Heiligenlegende oder einen Horrorfilm? Hinter Darius Milhaud lag in den 1920er-Jahren bereits ein längerer Brasilien-Aufenthalt und mit „Le boeuf sur le toît“ war ein Werk entstanden, das aus brasilianischen Rhythmen, Volksmusik der Provence und Jazz einen unerhörten Klang raum schuf.

Viele Szenen seiner Oper „Christophe Colomb“ bringen den Abstand zwischen Europa und Amerika – den Ozean – zur Sprache. Wir erleben Gottheiten der seit dem 16. Jahrhundert unterdrückten Kulturen Südamerikas – sie fürchten die Ankunft dieses Mannes. Dieser Kolumbus kann sich auch als Herrscher über Gottheiten fühlen, von denen der historische Kolumbus auf See- und Landwegen noch nichts gehört haben dürfte, weil sie erst im weiteren Verlauf des 16. Jahrhunderts zu unverstandenen Feindbildern in den Augen europäischer Eroberer und ihrer gewaltsamen missionarischen Bestrebungen wurden.

Heiligenlegende und Horrorfilm? Vor allem in der Kombination von Musiktheater und filmischen Bildern stellte das Werk bei seiner Uraufführung an der Staatsoper Berlin 1930 einen Meilenstein dar. (Kostprobe 1.10., 18.30 h. Weitere Termine: 18.10. & 10.11.)