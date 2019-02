Caligula – der einzige Held, der die Macht selbst ins Lächerliche zieht, schreibt Camus zu seinem ersten Bühnenstück. Einst ein liebenswerter römischer Kaiser, verfällt Caligula nach dem Tod seiner Schwester und Geliebten einer Trauer, die umschlägt in zerstörerische Wut.

„Die Menschen sterben und sie sind nicht glücklich“ – diese Einsicht lässt Caligula nach dem Unmöglichen verlangen, nach dem Mond oder der Unsterblichkeit. Der Kaiser nimmt sich die Freiheit, systematisch alle Werte zu verkehren und eröffnet ein grausames Experiment: Gut und Böse unterscheiden sich nicht mehr, Freundschaft und Liebe gelten nichts, das Menschenleben bedeutet nichts. Vom Tod her sucht er die Wahrheit und findet eine, die das Leben ad absurdum führt. Seine absolute Freiheit und Macht ausübend, fordert Kaiser Caligula die Eliten heraus, das Unmögliche möglich zu machen: Jedes Vermögen muss dem Staat vererbt werden, Frauen werden gezwungen in Bordellen zu arbeiten und Senatoren degradiert, willkürlich werden Menschen hingerichtet. Aus Angst vor dem Herrscher und dem Volk, das Caligula zujubelt, erstickt die Elite ihren Widerstandsgeist und duldet den Tyrannen fast vier Jahre. (Weitere Termine: 8. & 21.2.)