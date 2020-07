Bill Pritchard bewegt sich mit seiner Musik in der Tradition origineller Geschichtenerzähler wie Lloyd Cole, Ray Davies oder auch Roddy Frame. 2019 war für den britischen Singer-Songwriter und Instrumentalist ein musikalisch ereignisreiches Jahr: Nicht nur sein Soloalbum „Midland Lullabies“ ist im März erschienen, auch sein Klassiker „Three Months, Three Weeks & Two Days“ feierte 30-jähriges Jubiläum. Und schlussendlich erschien „Rendez-vous Streets“ – eine Kollaboration zwischen den Freunden Bill Pritchard & Frédéric Lo.

Nun werden der „J. D. Salinger des Pop“ – so der französische Rolling Stone über Pritchard – und Frédéric Lo zum ersten Mal gemeinsam auf Deutschland-Tournee gehen. Für Freunde und Freundinnen ebenso anglophiler wie frankophiler edler Popkunst ein Muss!

www.billpritchardmusic.com