Um es vorwegzunehmen, ich bin mit dem Roman „Berlin Alexanderplatz“ nie warm geworden und bin es auch nicht mit der Inszenierung von Andreas Nathusius. Dass Nathusius alte Stücke mit sozialpolitischer Brisanz aktuell umsetzen kann und Haltung zeigt, bewies er mit der grandiosen Inszenierung „Labor – Mutter Courage“. Daher war ich sehr gespannt, ob er auch diesmal die Linie zur aktuellen politischen Lage ziehen würde. Im Programmheft, das auch einen Text von Can Dündar enthält, ist zu entnehmen, dass die politische Dimension der Endzeit der Weimarer Republik als Warnsignal für uns betrachtet wird. Dieser Aspekt wird jedoch im Laufe des Stückes zu wenig akzentuiert und erst gegen Ende der Inszenierung durch ökonomiekritische Texte und Appelle unvermittelt in den Vordergrund gerückt.

Das Spiel der tollen Schauspieler*innen ist gewohnt kraftvoll und überzeugend. Lichtinstallationen, Videosequenzen und Sprache verdeutlichen die Hektik der damaligen Zeit, die sich nur in der veränderten Technologie unterscheidet, aber die Menschen damals wie heute teilweise überfordert und rastlos macht.

Mein generelles Unbehagen mit dem Roman hängt mit der gängigen Interpretation des Protagonisten (stark gespielt von Henning Sembritzki) zusammen. Biberkopf wolle nach seiner Haft wegen Totschlags „anständig“ werden und das „Schicksal“ spiele ihm übel mit, er sei ein „Verbrecher wider Willen“, der den „Schicksalsschlägen“ standhalte. Biberkopfs erste Tat als Haftentlassener ist eine Vergewaltigung, die in der Inszenierung nicht weiter thematisiert wird. Stattdessen heißt es: „Ihr habt gesehen, wie er wochenlang anständig ist“. Vielleicht ist das die Lesart 1929. Heute hätte ich diese Szene gerne aus dem Stück gestrichen gesehen, denn mit dieser Tat kann kein Mensch in Verbindung gebracht werden, der versucht anständig zu sein und einem ans Herz wachsen könne (wie Intendant Pit Holzwarth auf der Premierenfeier anmerkt).

Die Inszenierung stößt Diskussionen an, die sich im anregenden Austausch mit anderen Theaterbesuchern niederschlugen. Vielen meiner Gesprächspartner gefiel die Inszenierung gut. (Weitere Termine: 6., 13. & 28.10., 17h. & 25.11.)