Am 6.12.werden vier Musikgruppen der Lübecker Szene sich für ein Konzert zugunsten von „Die Muschel“ e.V. zusammenfinden und in den Räumen der Kunstwerkstatt Stavenstraße 35 ein buntes musikalisches Programm zum Besten geben.

Nordic Tree bieten mit Gitarren und zwei ausdruckstarken Stimmen blues-lastige Coversongs. Akki Uku spielt mit Witz und Charme bekannte Lieder auf der Ukulele. Die Interpreten bringen gebrauchte Lieder in neuem Gewand in der Besetzung Gitarre, Gesang und Percussion zu Gehör und die Band ohne Bass Schulz (Foto) serviert mit Saxophon, Flöte, Piano, Gesang und Percussion frech-fröhliche Eigenkompositionen mit deutschen Texten, die sie selbst als Jazz-Pop bezeichnen. Der Eintritt ist frei - alle Musiker verzichten auf Gagen – erhoffen aber Spenden (s.o.)!

Www.die-muschel-ev.de