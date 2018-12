Cover-Rock aus Leidenschaft – vor mehr als 20 Jahren fanden sich in Rendsburg fünf musikalische Überzeugungstäter zusammen und gründeten eine der ersten reinen Rock-Cover-Bands des Nordens überhaupt. Auf ihren Beutezügen haben die Bandits seither einen enormen Schatz der größten Rock-Hits von den 60er Jahren bis ins 2. Jahrtausend hinein angesammelt. Sie gehen mit ihrem Diebesgut allerdings sorgsam um: ihre Cover-Versionen sind stets nah am Original, reich an Details und transportieren jede Menge ursprüngliches Rockfeeling.