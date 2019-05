Die drei Musiker versuchen, Lateinamerikanische Rhythmen, improvisierte Soli, Jazzharmonik und die traditionelle Liedermacherei zu verschmelzen, was in den vergangenen Jahren zu der Entwicklung stilweisender Kleinkunstwerke geführt hat. Beispielsweise hat die Gruppe so interessante Liedertypen wie den „sozial-ironischen Fast-Protestsong“, das „After-Party-Lied“, sowie den „Mutations-Blues“ entwickelt…

Thematisch werden die kleinen Aspekte des Lebens beleuchtet: Kindererziehung, Werteverfall und selbstverständlich auch der Bereich der menschlichen Liebesbeziehungen, wobei es bei der Band ohne Bass manchmal auch recht unromantisch zugehen kann.

Www.bandohnebass.com