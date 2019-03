Lübecks Newcomerband No.1 und aktuelle Gewinner des legendären Hamburger Oxmox-Bandcontests #Arrested veröffentlichen ihre erste EP. Und dies soll gebührend gefeiert werden: Am 8. März findet deswegen die CD-Release-Party im Treibsand statt.

Das Publikum darf sich auf den energiegeladen Pop-Rock-Crossover der drei Mädels und drei Jungs freuen, insbesondere auf die geballte Frontfrauen-Power von Wencke und Josi an den Vocals. Rocken, tanzen, mitsingen ist das Motto des Abends. Freut euch auf gute Laune, ein abwechslungsreiches Programm und lasst euch fesseln und mitreißen!

Special Guests sind About Blank aus Mölln. Stillstandslos und dynamisch wird das Trio mit fetten Punk-Rockriffs ordentlich Stimmung machen. Auch mit dabei: die Jungs der Lübecker Kult-Band Flying Fields, die mit ihrem Können und dem Mix aus Indie-, Alternative- und klassischem Rock für Vielfalt und frischen Wind sorgen werden.

Www.arrested-hl.de