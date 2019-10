Eine Reise durch klingende Landschaften in Mexico und Latein-Amerika. Musikalisierungen hispanischer Dichtungen. Eine Mischung traditioneller Musikinstrumente mit modernen Elementen wie Rock, Jazz und Electronics. Begleitet und verzaubert durch visuelle Projektionen, entführen den Betrachter in eine magische Atmosphäre.

Seit Ihrer Gründung im Jahr 2007 ist Ampersan intensiv mit der musikalischen Tradition Mexicos verbunden. Kulturelle Austauschprojekte und musikalische Projekte in ländlichen traditionellen Regionen, sowie in Zusammenarbeit mit musikalischen Bildungsinstitutionen zur zeitgenössischen Musik und experimentellen Klängen gehören zur Tradition der Band.

www.ampersan.mx