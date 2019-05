Die in Paris geborene und jetzt in Berlin lebende Musikerin Amalia Chikh veröffentlicht vor einem Jahr ihr Debütalbum „Isch bin jetzt ein Superstar“. Acht Chansons in deutscher Sprache mit einem geradezu zelebrierten französischen Akzent.

Amalia mag Gegensätze: „Wenn man an Chansons denkt, hat man schnell das Bild eines flirrenden, charmant eleganten Paris im Kopf. Aber meine Chansons spielen im Berliner Bezirk Wedding...“. Inzwischen singt sie französische Chansons, fast möchte man sagen: mit Berliner Schnauze. (Foto © Benjamin Renter)

Www.amaliachikh.de