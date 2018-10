„It‘s good to see you“ (Allan Taylor) – „Gut wieder hier zu sein“ (Hannes Wader).

50 Years on the Road ist Allan Taylor, einer der ganz Großen seines Genres. Der exzellente Sänger und Gitarrist, der früher in den USA u. a. mit Stars wie Bruce Springsteen und Bob Marley zusammengespielt hat und von dessen Liedern weltweit mehr als 200 Coverversionen existieren, tritt nach seinem großen Erfolg im vergangenen Jahr in der Essigfabrik nun am 14. Oktober zu seinem einzigen Konzert in Schleswig-Holstein im Europäischen Hansemuseum auf.