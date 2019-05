Wer hätte gedacht, dass ein einzelner Brief so viel Chaos anrichten könnte... „Sie leben schon sehr lange in Deutschland – möchten Sie deutscher Staatsbürger werden?“ Was für eine Frage – völliger Unsinn! „Ich hatte mir diese Frage noch nie gestellt. Ich habe mir den Brief erstmal genau angeguckt, denn ich habe gelernt: Man muss in Deutschland aufpassen, seitdem Gutenberg im 15. Jahrhundert das Kleingedruckte erfunden hat. Vielleicht steht da ja, Deutschsein ist im ersten Jahr kostenlos, aber dann...“

Aber nichts, kein Kleingedrucktes, keine Werbung, stattdessen offizielle Amtspost. Bei Alfons ist auf einmal nichts mehr normal: Gerade noch war man erfolgreicher rasender Reporter mit Trainingsjacke und Puschelmikro, und plötzlich gerät alles aus dem Gleichgewicht. In seinem neuen Programm erzählt er nun die Geschichte seiner Deutschwerdung, von den zauberhaften, sonnigen Kindheitstagen in Frankreich bis hin zum betörend samtigen Grau deutscher Amtsstuben. (Foto © Eyk Friebe)