Ein Himmel voller Geigen und die Stimmung eines Rockkonzertes: Alexander Knappe, deutscher Pop-Poet mit viel Herz und Stimme, trifft auf ein klassisches Sinfonieorchester. Im Rahmen seiner erfolgreichen Konzertreihe „Musik an. Welt aus.“ geht Alexander Knappe im Herbst 2019 erstmals auf große Orchestertournee

In Lübeck erwartet Alexander Knappe als Special Guest Joel Brandenstein, der sich 2017 mit seinem Debütalbum „Emotionen“ direkt auf Platz 1 der Deutschen Albumcharts katapultierte. Hinzu kommen auch die vier Jungs von Jeden Tag Silvester, die seit der Veröffentlichung des Debütalbums 2014 in der Singer-Songwriter-Szene nicht zu übersehen sind und der Gospelchor Young Spirits, der u.a. beim „Tag der Legenden“ im Hamburger Millerntorstadion vor 20.000 Menschen und im Finale des „Grand Prix der Chöre“ im ZDF auftrat. (Foto © Tino Schulz)