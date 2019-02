Wie bereite ich „Schnell mal was Gutes“ zu, ohne auf Qualität zu verzichten? In seiner neuen Live-Show führt Starkoch Alexander Herrmann die ganze Leichtigkeit des Kochens vor und trifft damit offensichtlich den Nerv der Zeit.

Selbstironie und Schlagfertigkeit gepaart mit Charme und Humor: Mit diesen Eigenschaften hat der Sternekoch das Publikum von Anfang an auf seiner Seite. Der sympathische Franke verrät viele Tricks aus seiner Küche, die auch am heimischen Herd funktionieren. Natürlich wird in den zwei Stunden nach Herzenslust gekocht und alle Handgriffe werden auf einer Großbildleinwand übertragen. Die Rezepte stehen für alle Besucher zum Download bereit.

Aber es gibt natürlich auch die lustigsten Anekdoten von den Dreharbeiten bei „Kitchen Impossible oder „The Taste“. Herrmann verrät Geheimnisse aus dem Leben eines Fernseh- und Sternekochs,

berichtet u.a. von der Beinahe-Katastrophe beim Flambieren im Fernsehstudio, von sturmreifen Dreharbeiten im sonst so sonnigen Spanien und vom Umgang mit schwierigen Gästen.