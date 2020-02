Afzal ist ein erfolgreicher Taxiunternehmer mit pakistanischen Wurzeln. Er liebt seine beiden Töchter. Nach dem Tod seiner Frau will er sie schnellstmöglich mit dem „richtigen Mann“ verheiraten. Für Zarina, die Älteste, erstellt er heimlich eine Seite auf einem muslimischen Kontakt-Portal und scheint in dem zum Islam übergetretenen Eli den richtigen Kandidaten gefunden zu haben. Alles läuft nach Afzals Plan, bis er entdeckt, dass die studierende Tochter an einer neuen Biografie des Propheten arbeitet, in der sie ihre provozierend weibliche Sicht auf Mohammed offenbart.

Afzal ist entsetzt. Eli versucht zwischen Tochter und Vater zu vermitteln. Hält die Vater-Tochter-Beziehung dieser Auseinandersetzung stand? Es geht um die Irrwege des Glaubens, der Liebe und um das Aufeinanderprallen von Kulturen in der Familie. Eine lebenskluge Tragik-Komödie mit viel Witz und Tempo und ein leidenschaftliches Plädoyer für die Liebe in ungeheuerlichen Zeiten. (Weitere Termine: 15., 21., 23. & 27.2.)