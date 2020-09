… ist ein Berliner Solokünstler, der sich in den Genres LoFi, Neue Deutsche Welle, Krautrock und Indiepop bewegt.

Sein neues Album ist für Herbst 2020 angekündigt und wird über sein eigenes Label „LoFi Industries“ veröffentlicht werden, das er im DIY- (do it yourself) Stil betreibt. Die neuen Songs sind noch unveröffentlicht, aber es wurde bereits so viel verraten, dass die Titel deutschsprachig und deutlich mehr von früher „Neue Deutsche Welle“ und „Krautrock“ beeinflusst sind, als die des Debütalbums (2017). Dabei steht das Element des „Storytelling“ im Vordergrund, das auf positive Weise Themen wie Eskapismus und Sehnsucht behandelt.

Www.adrianhermes.de