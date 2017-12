Angefangen hat diese Veranstaltung mit einer einfachen Geburtstagsparty in den Räumlichkeiten des MSC-Schlutups. Im Laufe der Jahre kamen viele Freunde und befreundete Bands dazu und mittlerweile ist sie alle zwei Jahre gar nicht mehr weg zu denken! Auch dieses Mal laden Joshi und Jonas zum gepflegten Konzertabend mit einer Menge Bier und Spaß ein.

Eins kann schon mal vorweg genommen werden, es wird Lauter und Professioneller! Dieses Jahr auf der Bühne: Super Mega Dudes – (Hardcore), Fractum (Progressive Death Metal) und Anthems For The Unloved (Punkrock).