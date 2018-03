In einer Kooperation mit dem Johanneum zu Lübeck kommt es an dem Wochenende 16.-18. März zu drei Aufführungen der Zauberflöte. Schülerinnen und Schüler des Johanneums haben die Aufgabe übernommen, Kostüme und Bühnenbild für die Sängerinnen und Sänger zu kreieren und anzufertigen. Espen Fegran übernimmt die Regie, die musikalische Leitung liegt in den Händen von Frank Maximilian Hube.

Seit bereits fast einem Jahr befindet sich das knapp 20-köpfige Ensemble junger Gesangstudierender der Musikhochschule Lübeck in der Probenphase für dieses Werk. Das Projekt „Ein Jahr - eine Oper“, von Gesanglehrer Espen Fegran im April 2017 initiiert, soll den jungen Sängerinnen und Sängern die Möglichkeit geben, ein Rollenportrait über einen längeren Zeitraum intensiv zu erarbeiten. (Weitere Termine: 17. & 18.3.)