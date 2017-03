In einem großen Musikvermittlungsprojekt bringt das Theater Lübeck ein Tanztheaterstück von Shiao Ing Oei auf die Bühne. Die Geschichte handelt von Zarina, einem 14-jährigen Mädchen. Sie sitzt müde und gelangweilt vor ihrer Schulaufgabe: ein Referat über die verschiedenen Epochen der Geschichte. Dabei wäre es doch viel spannender, wenn man die Epochen einfach mal für einen Tag live erleben könnte.

Plötzlich ist sie eingeschlafen und beginnt zu träumen. Ihr Traum führt sie zu einer pfeilartigen Zeitmaschine – und schon geht die abenteuerliche Reise los! Zarina landet in der Steinzeit, von da aus geht es weiter ins Alte Ägypten und anschließend zu den Rittern ins Hochmittelalter. Auf jeder Etappe lernt Zarina freundliche Kinder kennen, die ihr spannende Dinge über ihre Zeit erzählen. Nach einem Ausflug in die Zukunft 2222 tritt Zarina die Rückfahrt ins Jahr 2017 an – und kann es kaum erwarten, ihr Geschichtsreferat zu schreiben. (Weitere Termine: 25. & 26.3. / © Foto: Olaf Malzahn)