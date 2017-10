Dem Theater Combinale ist es wiederholt gelungen, substanzielle Themen auf heitere, aber ernsthafte Art auf die Bühne zu zaubern. In der Inszenierung „Viereinhalb Sterne“ wohnen die Zuschauer einem sehr amüsanten Schlagabtausch bei, der den aktuellen gesellschaftlichen Wertediskurs aufgreift. Es geht um die Verteidigung der individuellen Bedürfnisse, und es wird um die Deutungshoheit des eigenen Lebens gerungen. Wer hat das Recht den Lebensentwurf des anderen zu bewerten oder zu bestimmen, was ethisch richtig oder falsch ist? Hat man den Mut neue Wege zu gehen? Analog zur gängigen Bewertungspraxis im Internet wird auch das Leben in Sternen bemessen. Aber müssen es tatsächlich 5 Sterne sein?

Die vier Protagonisten (geschiedene Eltern, Tochter und die zweite junge Ehefrau) streiten über die Frage, was zu tun sei mit der einen Million aus dem Verkauf des luxuriösen Hauses der Eltern. Plötzlich stellt sich heraus, dass sicher geglaubte Erwartungen nicht erfüllt werden. Es kommt zu Enttäuschungen und Vorwürfen. Darauf folgt eine lange, erschöpfende Nacht mit harten Auseinandersetzungen, die genial in exakten und stimmig beleuchteten Standbildern dargestellt wird.

Es ist vor allem das natürliche Spiel der Schauspieler Sigrid Dettlof, Ulli Haussmann, Tina Eberhard und Angelina Kamp, welches das spannungs- und emotionsgeladene Stück so kurzweilig macht – trotz der vielen zum Nachdenken aufgeworfenen Fragen. Hinzu kommen die sehr glaubwürdigen Dialoge, die das Publikum oft zum Lachen bringen. Der dynamischen Inszenierung von Mignon Remé gelingt eine unterhaltsame und gleichzeitig ernsthafte Mischung aus Humor und Tiefgründigkeit. Mit „Viereinhalb Sterne“ aus der Feder von Ulli Haussmann ist dem Combinale eine, den Zeitgeist hervorragend eingefangene 5 Sterne-Inszenierung gelungen. (Weitere Termine 6., 13. & 14.10.)

www.combinale.de