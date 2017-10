Die Gesellschafts-Satire war in Paris ein Kassenschlager, nun in einer äußerst kurzweiligen Inszenierung in Lübeck zu erleben!

Jean-Luc und Christophe treffen sich nach Jahren durch Zufall wieder und verabreden sich zum gemeinsamen Abendessen mit ihren Partnerinnen. Aufgrund eines absurden Missverständnisses, das dazu führt, Christophes Freundin für eine arme Ausländerin zu halten, wird bei den Gastgebern Jean-Luc und Gattin Nathalie eine Lawine der Hilfs- und Spendenbereitschaft ins Rollen gebracht, die den Abend immer mehr zu einem Fiasko werden lässt.

Gekonnt vermeidet Regisseur Uli Sandau die Gefahr, den Plot zu überzeichnen. Stattdessen lotet er mit seinen vier bestens eingespielten Protagonisten (Jan Becker, Reiner Lorenz, Birgit von Rönn, Antje Temler) die einzelnen Moment intensiv aus. So bleibt genug Raum, um mit den Figuren zu lachen, sie aber nie zu verlachen. Die 4 Schauspieler ziehen alle Register ihres Könnens und werfen sich die satirischen Dialoge und bissigen Pointen nur so um die Ohren. Da wird geliebt und gestritten, gelitten und geflirtet. Und immer bleibt das Menschelnde im Vordergrund, denn die Schauspieler zeichnen die Figuren stets glaubhaft und gekonnt mit all ihren Macken und Schwächen, Sehnsüchten und Stärken. Das macht den besonderen Reiz dieser Inszenierung aus. Das Premierenpublikum war entsprechend begeistert. (Weitere Termine jew. Fr. & Sa. bis 28.10.)