Jean-Luc hat zufällig seinen früheren Studienfreund Christophe getroffen und ihn mit Freundin Patricia spontan zum Abendessen zu sich und seiner Verlobten Nathalie eingeladen. Etwas verspätet treffen Christophe und Patricia an diesem Pariser Sommerabend ein, weil sie sich vorher heftig gestritten haben. Patricia ist noch total genervt, hat absolut keine Lust auf dieses Treffen und beschließt, den ganzen Abend lang kein Wort von sich zu geben.

Schnell vermuten die Gastgeber, dass die Freundin von Christophe eine Ausländerin sein muss. Mit diabolischem Vergnügen steigt Patricia in dieses Spiel ein und treibt es immer mehr auf die Spitze. Plötzlich erfindet sie ein von Not und Armut betroffenes Heimatland. Als ihr die Gastgeber spontan Geschenke für die notleidende Bevölkerung aufdrängen, greift Patricia dankbar zu und animiert Jean-Luc und Nathalie zu immer neuen „guten Taten“. Christophe möchte am liebsten im Boden versinken, während das Abendessen immer mehr ins Absurde kippt… (Weitere Termine: jew. Fr. & Sa. bis 2.12.)