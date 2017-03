Paris: Drei Freunde – Paul, Max und Simon – sind zum Herrenabend verabredet. Simon taucht viel zu spät auf und weiht seine Freunde gleich ein: er habe seine Frau erwürgt. Verzweifelt saufend und Tabletten schluckend verspricht er sich ein Alibi von seinen Freunden und fällt alsbald ins Koma. Währenddessen streiten Paul und Max wie die Kesselflicker darum, wie und wieviel und ob überhaupt sie ihrem Freund helfen wollen.

Ja, es geht auch um ihre Frauen – aber in erster Linie geht es um ihre Männerfreundschaft. So entlarven sie gegenseitig ihre Schwächen und Macken und am Ende fragt man sich, wieviel von der Freundschaft übriggeblieben ist.

Der anfangs so souverän wirkende Arzt Paul entpuppt sich als Choleriker und eifersüchtiger Vater (dem man den Franzosen locker abnimmt), Max in seiner „gecleanten“ Umgebung muss seine Beziehung überdenken und tanzt formidable den Rap, und der schnöselige Simon … wird angeklagt.

Ein illustrer Abend zwischen Schauspiel und Komödie mit viel Anlass über Freundschaft und ihre Folgen nachzudenken. (Weitere Termine: 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24. & 25.3.)