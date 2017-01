Der sympathische Songwriter, Popsänger, Jazzer und Vollblutkünstler, der schon bei seinem Auftritt im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals mit der NDR Radiophilharmonie das Publikum in der MuK begeisterte, wird im Januar zusammen mit seiner Band monoPunk zu sehen sein.

Wie wandlungsfähig Max ist, hat er sowohl auf seinem #1 Albumdebüt als auch seinen Nachfolgewerken mit schier unerschöpflichem Facettenreichtum bewiesen. Auch live zeigte er allein 2016, dass er sowohl in Verbindung mit einem Streichquartett, seiner Band oder vor einem großen Symphonieorchester, künstlerisch in einer hohen Liga spielt. Nach der vielbeachteten Exkursion in die Welt des Jazz konzentrierte sich Max Mutzke wieder verstärkt auf seinen kraftvollen Signature-Sound aus Pop, Soul und Funk. Support: Daniel Docherty.

VERLOSUNG

Ultimo verlost für dieses tolle Konzert 3x 2 Karten unter allen Mails mit dem Stichwort „Max Mutzke“ an info@ultimo-luebeck.de, die hier bis zum 12. Januar eintreffen!