Ihre Version von „Bombtrack“ wurde über 3 Millionen Mal als Video aufgerufen. Die vier Instrumentalisten von Jazz Against The Machine lernten sich einst auf einem „Smashing Pumpkins“-Konzert kennen und seitdem rasen sie mit ihren jazzigen Interpretationen sozusagen mit dem Blue Train durchs Nirvana der 90er, von Soundgarden bis eben zu Rage against the Machine, das ein großer Teil ihres Publikums auf diesem Wege überhaupt zum ersten Mal hört. Undergroundkultur-Förderung in bester Manier also.

Verliebt in die Kraft der Gegensätze trifft Härte auf Feingefühl, einfach aber dabei auf höchstem Niveau paart sich vorher krachender Rock mühelos mit Fahrstuhljazz, Frohsinn trägt immer auch eine Träne im Knopfloch. Das führt zu einem „originellen Hexengebräu“ (Rheinpfalz) aus sonderbar groovig interpretierten Werken von 90er-Rockbands.

